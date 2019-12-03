2019較工業化前高1.1度 暖化帶來最熱十年

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（法新社馬德里3日電） 聯合國世界氣象組織（WMO ）今天發表年度評估報告，內容指出，氣候變遷已超出人類適應能力，今年以來全球氣溫較工業革命前均溫高出攝氏1.1度，這個10年即將成為史上最熱10年。

世界氣象組織說，2019年可能成為歷來最熱的前3年。燃燒化石燃料、建造基礎設施、種植作物及運送產品等造成的人為排放，將讓今年打破大氣中二氧化碳濃度紀錄，地球勢必會進一步升溫。

海洋負責吸收溫室氣體新增的9成熱量，讓全球海水溫度也達歷史新高，如今海水也比150年前酸25%，威脅數以十億計民眾賴以維生的重要海洋生態系統。

在格陵蘭過去12個月融冰3290億公噸助長下，全球平均海平面高度於去年10月達到歷來新高。

隨着過去40年的每10年都比前10年還熱，氣候變遷不只是未來世代要面臨的問題，因為人類無節制的慾望與不計代價的消費，已讓數以百萬計民眾身受其害。

報告中說，今年上半年有超過1000萬人在自己國家內流離失所，其中700萬人直接受到諸如風暴、洪水及乾旱等極端氣候影響。世界氣象組織說，因極端氣候新增的無家可歸人口，到今年底可能增至2200萬人。

世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）表示：「2019年再度發生天氣及氣候相關風險重創事件。百年一遇的熱浪及水災變得愈來愈常發生。」

在只比工業革命前均溫高出攝氏1.1度的今年，歐洲、澳洲與日本已相繼出現致命熱浪，還有超級風暴重創非洲東南部，加州和澳洲也有失控野火肆虐。

© 2019 AFP