任天堂與騰訊攜手 中國版Switch下周正式發售

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（法新社上海4日電） 中國網路巨擘騰訊與日本電玩大廠任天堂（Nintendo）今天在上海舉行發布會，宣布熱門遊戲機Nintendo Switch的中國版將於10日起正式發售，價格為2099元人民幣（新台幣9060元）。

市場先前預期中國版Switch即將在全球最大遊戲市場發行，已激勵任天堂今年股價走揚。

知名遊戲「超級瑪利歐兄弟」（Super Mario Bros）和「大金剛系列」（Donkey Kong）的開發人宮本茂透過影片表示：「長久以來，任天堂一直希望把任天堂遊戲和娛樂提供給中國消費者。這個夢想如今實現了。」

任天堂今年稍早就曾表示正與騰訊合作在中國推出Switch。

騰訊不僅是中國線上遊戲龍頭公司，也是即時通訊和其他多種應用程式App服務的巨擘。而Switch因推出創新且適合闔家共玩的遊戲，獲得評論家和玩家好評，早已是全球暢銷遊戲機。

公司高層指出，中國版Switch下周發售時已安裝「新超級瑪利歐兄弟U豪華版」（New Super Mario Bros. U Deluxe Edition）遊戲，「瑪利歐賽車8豪華版」（Mario Kart 8 Deluxe Edition）和「超級瑪利歐奧德賽」（Super Mario Odyssey）很快也會上架。

騰訊還說將致力充實中國版Switch的遊戲陣容，包括提供中國人開發的遊戲，明年中國版Switch可能有多達20款遊戲可玩。

© 2019 AFP