伊朗總統：美國一撤制裁 即可談判核協議

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（法新社德黑蘭4日電） 伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）今天表示，只要美國先解除「非法」制裁，伊朗仍願意進行核談判。

羅哈尼在國營電視台的直播談話中表示：「如果他們（美國人）準備好要擱置制裁，我們願意展開談判與協商，甚至是舉行『5常加1』（P5+1）等級的領袖會談。」

羅哈尼長期要求美國解除對伊朗施加的制裁，以利德黑蘭重回P5+1協商模式。P5+1指的是由聯合國安全理事會5個常任理事國加上德國，在2015年與伊朗達成核協議的多國集團。

羅哈尼表示：「我們遭受制裁。這種情況…是受猶太復國主義者和區域反動分子煽動所致。」他指的是以色列和沙烏地阿拉伯。

「這個情況…是白宮的殘酷行徑。我們別無選擇，只能抵抗、堅決反對那些施加制裁的人。」

不過，羅哈尼強調：「與此同時，我們尚未關閉談判窗口。」

羅哈尼指出：「我告訴伊朗全國，無論何時，只要美國準備好解除、擱置它錯誤、殘忍、非法、不正確的恐怖主義式制裁，P5+1領袖就能立刻會談。這方面，我們沒有問題。」

具里程碑意義的2015年核協議要求德黑蘭當局限制自身核計畫，以換取免受經濟制裁。

然而，自從美國總統川普2018年5月單方面退出協議並對伊朗施加制裁以來，核協議即面臨崩解危機。

© 2019 AFP