傳資料轉存中國 美大學生告抖音

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（法新社舊金山4日電） 美國加州一名女大學生在一場集體訴訟中，控告中國短影音平台「抖音」（TikTok）大量收集私人用戶資料，並將用戶個資儲存在中國。

法庭文件指出，「抖音」暗中汲取大量私密且可辨識個人的用戶資料，並移轉到中國的伺服器。

據「野獸日報」（The Daily Beast）報導，上周一名住在加州巴羅艾托（Palo Alto）的女大學生密斯提・洪（Misty Hong）在加州聯邦法院向這個中國應用程式提出訴訟。

北京字節跳動科技有限公司（ByteDance Technology Co.）2017年9月上架影片平台「抖音」，在全球青少年族群中擁有廣大人氣。

法庭文件並宣稱，「抖音」在用戶未知悉、未經同意下背地裡偷取用戶內容，像是不打算髮布的草稿狀態影片。

這也是「抖音」最新面對的訴訟。根據紐約時報（The New York Times），11月初時，美國政府才針對他們啟動國家安全調查。

密斯提・洪指控「抖音」未經同意擷取她的資料，包括她已拍攝但未發布的影像，並將收集的資料轉移到與中國政府合作的公司的伺服器。

密斯提・洪代表美國約1億1000萬名下載「抖音」的民眾提起訴訟。

© 2019 AFP