周五聚禮跑去野餐 馬來西亞6穆斯林判刑入獄

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（法新社吉隆坡4日電） 媒體報導，6名馬來西亞穆斯林因逃避周五聚禮跑去野餐，違反伊斯蘭律法，遭判刑一個月，此事今天在宗教保守主義漸趨高漲的馬來西亞再度引發關切。

馬來西亞的男性穆斯林每逢周五必須參加聚禮，不過對於逃避聚禮的人施以這樣的重罰則很少見。

馬來西亞的馬來文報章「大都會報」（Harian Metro）報導，6人的年紀介於17至35歲，他們在某個周五被發現在瀑布旁野餐。對穆斯林而言，每周五是最神聖的日子。

他們1日在東北部民風保守的丁加奴州（Terengganu）宗教法庭認罪後，也分別被判罰款2400令吉至2500令吉（約新台幣1萬8千元至1萬9千元）不等。

這6人對判決提出上訴期間仍可獲得保釋。馬來西亞人口以穆斯林佔多數，依據馬國的宗教律法，他們原本最重可能得入獄服刑兩年。

人權團體捍衛自由律師團（Lawyers for Liberty）的馬勒克（Zaid Malek）發表聲明說：「據說他們是因個人因素而缺席周五聚禮，儘管這樣的行為在穆斯林社會會被部分人士認為不適當，但是刑罰太超過了，不是解決問題的辦法。」

馬勒克並說，這樁判決抵觸宗教事務部長的承諾，也就是着重罪犯的更生而非懲處。

© 2019 AFP