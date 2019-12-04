國會發傳票欲調閱財務資料 法院判決再挫川普

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（法新社紐約3日電） 美國國會對總統川普進行彈劾調查，並發傳票欲向銀行與會計公司調閱川普的報稅資料，紐約聯邦上訴法院今天裁定兩家銀行必須向國會繳交川普的財務資料。

兩個由民主黨掌控的國會委員會4月發出傳票，要求德意志銀行（Deutsche Bank）和第一資本（Capital One）交出川普及其家屬相關的財務紀錄。

民主黨人士與紐約檢察官強制要求川普提供2011至2018年的報稅資料，但他極力反抗，並提起訴訟以阻止銀行配合繳交文件。

目前已有兩家上訴法院裁定川普必須提供相關文件，包括會計公司Mazars USA所持資料，但最高法院尚未做出裁決。

紐約聯邦上訴法院今天公布長達106頁的判決書指出，銀行必須遵行國會傳票要求，但對於所要求文件數量之給予，法官也提出限制條款。

法官說，總統可以反對揭露某些特定文件，包含與國會目前調查無關的敏感個資。不過，這些例外也有所限制。

法新社報導，川普料將對這項判決發出挑戰。

川普上月表示，將在明年總統大選前公布他的財務資訊，但未指明要公布哪些資料。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）

© 2019 AFP