大罷工登場 法國國鐵：90%高鐵列車將停駛

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（法新社巴黎4日電） 巴黎大眾運輸公司工會宣布5日起無限期罷工，抗議總統馬克宏改革退休制度，法國國家鐵路公司也說，全國90%高鐵列車（TGV）5日將停駛。法國媒體預料「黑色星期四」即將來臨。

●9成鐵路交通將陷癱瘓

法新社報導，法國國家鐵路（SNCF）預期，9成區域列車以及巴黎地區的郊區路線，將會取消營運，而國際鐵路交通也將「嚴重打結」。

根據鐵路公司網站，將近半數歐洲之星（Eurostar）班次已取消，其中包含16班往返巴黎與倫敦的列車。

往返巴黎與布魯塞爾的大力士高速列車（Thalys）有1/3運行；往瑞士方向的利里亞列車（Lyria）只有1班正常營運。

●不滿改革退休制度

若情況持續下去，這將是自去年春天因不滿當局改革法國國家鐵路退休制度引發大規模抗爭以來，最嚴重鐵路罷工事件。國會最終通過了法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的改革方案。

法國國家鐵路表示，他們已租用巴士取代運量最大鐵路線的列車，但也警告指出，他們沒辦法載運每一位持有車票旅客。

法國國家鐵路已採取非比尋常措施，從5日到8日停售車票。工會先前誓言，直到馬克宏撤回退休制度改革前，罷工行動不會罷休。

●飛機航班也遭殃

此外，法國民航局（DGAC）警告，受飛航管制員和其他人員罷工影響，5日將有20%法國航班將被取消。

●法媒直稱「黑色星期四」

法國「巴黎人日報」（Le Parisien）預料，「那將會是交通運輸的黑色星期四」。

法國教育部長布朗凱（Jean-Michel Blanquer）指出，他預期5日全國各地將會有55%教職員參與罷工，巴黎有78%教師罷工；僅30%學校能正常上課。

© 2019 AFP