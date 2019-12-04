川普批北約腦死說討人厭 法總統將炮口轉向艾爾段

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（法新社倫敦3日電） 法國批北大西洋公約組織（NATO）策略如同「腦死」，美國總統川普今天批這種說法討人厭，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）不但沒有收回這句話，還加強火力把炮口對準土耳其。

北約成立70周年峰會將於倫敦登場，川普、馬克宏與艾爾段（Tayyip Erdogan）之間的激烈交鋒在會前炒熱話題，可能讓北約團結對抗俄羅斯與中國的努力失焦。

馬克宏先前試圖調整峰會議程，要求重新檢視北約策略，但川普嚴詞抨擊馬克宏的北約腦死說。

馬克宏上月稱北約處於「腦死」狀態，應將重心多放在對抗伊斯蘭主義恐怖分子，並重啟與俄羅斯之間的戰略對話；川普今天說：「我覺得這非常無禮」，稱這是「非常、非常討人厭的說法」。

川普警告：「沒有人比法國更需要北約。對他們來說，發表這番言論非常危險。」

川普之後與馬克宏同台時軟化態度，但馬克宏堅持他的說法，還指控土耳其與敘利亞的極端分子合作，為他與土耳其總統艾爾段將充滿火藥味的會談定調。

馬克宏與川普舉行一對一會面時說：「我的說法引發許多人反應。我堅持我的說法。」

馬克宏說：「如同我們所說的，今日我們的共同敵人是恐怖團體，我們在談判桌上對於恐怖主義沒有相同定義，我很遺憾我必須這麼說。」他指出，土耳其攻打支持盟軍對抗伊斯蘭國（Islamic State, IS）的庫德族民兵。

艾爾段已經怒火中燒，馬克宏在兩人會面前聲稱：「我現在看着土耳其，看着他們攻打與我們一同作戰，且曾並肩對抗伊拉克與黎凡特伊斯蘭國（ISIS）的盟軍。有時候他們還與ISIS的代理人合作，這就是一個問題。」

艾爾段曾揚言，除非其他盟國宣稱曾在敘利亞東北部與美國和法國部隊對抗IS的庫德族民兵是「恐怖分子」，否則將阻撓北約加強協助波羅的海國家防範俄羅斯的行動。

如果馬克宏的北約腦死說將讓會議火花四射，各界也普遍預期他將與艾爾段交鋒，艾爾段前幾天批馬克宏自己才「處於腦死狀態」。

馬克宏與艾爾段今天將與德國總理梅克爾和英國首相強生舉行四方會談，強生髮言人說，英相將強調北約團結的必要性。

© 2019 AFP