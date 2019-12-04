東奧聖火傳遞從福島起跑 環團：起點附近輻射偏高

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（法新社東京4日電） 環保團體綠色和平組織（Greenpeace）今天表示，在日本福島體育設施J-Village附近偵測到輻射「熱點」。而J-Village就是明年東京奧運聖火傳遞的起點。

日本環境省則表示，這個區域大致安全，但環境省仍與在地社區討論，於明年7月24日奧運開幕前進行調查。

綠色和平表示，他們的調查顯示J-Village附近有數個區域輻射讀數偏高，呼籲重新監測輻射，並持續進行清除行動。

日本政府亟思利用明年奧運展現福島已從核災復原。奧運聖火預計明年3月20日從希臘抵達日本，聖火傳遞活動預定3月26日從J-Village正式起跑。

J-Village距離2011年遭海嘯毀損的福島核電廠約20公里，原本設計目的為選手訓練中心，災後則被當成控制毀損反應爐及除役作業的後勤中心多年。在清除輻射污染作業結束後，運動中心今年4月全面恢復運作。

但綠色和平表示，他們10月26日前往當地離地1公尺地表上方進行監測，發現某些點的輻射值高達每小時1.7微西弗（microsieverts），高於全國安全標準0.23微西弗，而東京的正常讀數約0.04微西弗。

綠色和平指出，若對地面進行監測，這些熱點的讀數則為每小時71微西弗。

然而J-Village網站今天顯示，主入口的輻射讀數為每小時0.111微西弗，其中一個球場讀數為0.085微西弗。

綠色和平表示，已把調查結果送交日本政府，以及日本和國際奧運籌辦機構。綠色和平明年也將發布這個區域的調查結果報告。

© 2019 AFP