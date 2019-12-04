歐洲環保署：歐盟2020年環保目標 勢必難以實現

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（法新社哥本哈根4日電） 歐洲環保署今天指出，歐洲聯盟勢必無法達成2020年的環保目標，但若儘速採取必要行動，則有可能分別達成2030年和2050年的目標。

聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方會議（COP25）2日在西班牙馬德里開議，將持續至13日。歐洲環保署（EEA）在配合會議出版的報告中指出，儘管大部分原定2020年達成的環保目標勢必已無法達成，尤其是在生物多樣性領域，歐盟仍有機會實現為2030年和2050年設定的較長遠目標。

報告強調，有鑒於生物多樣性降低的程度令人憂心、氣候變遷衍生的多方面衝擊日益嚴重，以及天然資源遭過度消耗，歐洲必須在未來10年儘速行動。

報告指出，儘管1990至2017年期間，歐洲的溫室氣體排放量已減少22%，且再生能源的使用比例也提升，歐洲在環保領域仍有進步空間。

根據歐洲環保署，在為2020年設定的13個生物多樣性政策目標中，只有兩個達標：畫設海洋保護區和陸地保護區。然而，物種、天然棲地、水生態系統、濕地和土壤狀況的保護，以及化學物排放與空氣和噪音的污染，仍令人擔憂。

© 2019 AFP