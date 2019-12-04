氣候變遷加劇極端天候 窮國富國同遭殃

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（法新社馬德里4日電） 研究人員今天表示，氣候變遷引發的極端天氣去年侵襲多個國家，其中又以日本、菲律賓和德國受害最為慘重，馬達加斯加與印度緊跟在後。

根據環保智庫「德國看守」（Germanwatch）發布的最新版全球氣候風險指數（Global Climate Risk Index）報告，日本2018年全年經歷豪雨成災、兩波奪命熱浪，以及25年來最強颱風，導致數百人死亡、數千人無家可歸，全國災損金額超過350億美元。

菲律賓北部則是於2018年9月遭受當年威力最大的5級強台山竹（Mangkhut）襲擊，造成25萬人流離失所，並引發致命山崩。

在德國，一場持久夏季熱浪和旱象，再加上連續4個月均溫比平常高出攝氏近3度，也導致1250人早死和50億美元損失，當中又以農業災情最重。

2018年的重大天氣災害顯示，即使是全球最先進、最具韌性經濟體，都可能逃不過全球暖化加劇異常天象的魔爪。

德國看守研究員謝佛（Laura Schafer）表示，最新科學已證實，氣候變遷和極端高溫發生的頻率及嚴重性確實相關。他說：「舉歐洲為例，現在出現極端高溫的可能性是一個世紀前的100倍。」2003年一場長期熱浪就在西歐各地奪走7萬條人命，死者大多是法國人。

印度2018年也遭受致災高溫摧殘，還發生百餘年來最嚴重洪患和雙重氣旋肆虐，總計災損近380億美元。

不過，德國看守最新報告仍發現，過去20年來，還是全球最窮地區受創最嚴重，並以波多黎各、緬甸和海地受災最深。主要致災原因是熱帶風暴因海平面上升，變得更具破壞力。

2008年，緬甸光是一場納吉斯（Nargis）氣旋就奪走約14萬人性命，摧毀240萬沿海居民的財產。

在德國看守今天發布報告前，聯合國轄下世界氣象組織（World Meteorological Organization）昨天也證實，過去10年是有紀錄以來最熱的10年，而且光是今年就會有多達2200萬人因極端天氣流離失所。

世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）說：「2019年，天氣與氣候相關風險再度構成重大打擊。以往的『百年一遇』熱浪與洪災事件，愈來愈常發生。」

儘管很難估算氣候變遷對每宗災害的影響有多深，但氣候變遷的致災特徵已益加明顯。而現在的氣溫升幅較工業革命前僅多出攝氏1度而已。

按照目前趨勢，地球均溫還會繼續提升攝氏3度；即使全球各國信守巴黎氣候協定的減碳承諾，地表氣溫也會再提高2度。

英國牛津大學環境變化研究所副主任奧托（Friederike Otto）就指出：「我們現在連升溫1.1度都無法適應。」

聯合國氣候變化會議本周正在西班牙首都馬德里（Madrid）進行，雖說這已是第25年召開氣候峰會，到目前為止，會議都未能獲得各國許諾採取行動，減少助長全球暖化的溫室氣體。

英國布里斯託大學（University of Bristol）環境科學與政策副教授郝斯（Joanna House）說：「令人震驚的是，2019年氣候變遷就已導致這麼多人喪命、健康不佳、糧食安全堪慮和流離失所。更令人震驚的是，這麼久以來對此採取的行動極少。」

© 2019 AFP