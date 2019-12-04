汰換波音757 聯合航空訂50架空巴新機

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（法新社紐約3日電） 美國聯合航空公司今天表示，為了汰換現存老化的波音（Boeing）機隊，已訂購50架空中巴士（Airbus）A321XLR型飛機，預估總額為65億美元（約新台幣2000億元）。

聯合航空（United Airlines）表示，將在2024年交機的新空巴飛機，將用來汰換波音757-200飛機。

聯航的這筆空巴訂單，是對美國飛機製造商波音最新一次的重擊，波音已經深陷其737 MAX相關的危機中。

波音737MAX型客機在不到半年間發生兩起重大空難，一共奪走346條人命，在全球遭到禁飛。波音在中程航線市場目前沒有新款飛機能與空巴A321 XLR較勁。

空巴今年6月才在巴黎航空展（Paris Air Show）發表最新客機A321XLR。

單走道客機A321XLR航程比上一代的A321LR多出15%，可作為長程寬體客機較省成本的替代選項。

聯航表示，他們打算將這款新機用於從紐瓦克（Newark）/紐約和華盛頓的美國東岸樞紐出發，飛往其他歐洲目的地的航線。

一名不願透露姓名的消息人士告訴法新社，因為波音缺乏中程航線市場的飛機，讓聯航改向空巴採購新飛機。

該消息人士說：「波音目前沒有提供任何能取代757的飛機。」並補充道，空巴和聯航的協商始於數個月之前。

目前專註於使其MAX機型飛機復飛的波音，因此已將新型飛機（NMA）可能的推出時間延遲到隔年。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）

© 2019 AFP