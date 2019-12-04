為阿富汗鞠躬盡瘁 中村哲獲頒榮譽公民

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（法新社東京4日電） 日本着名人道醫生中村哲今天在阿富汗的一場槍擊中喪生。他將35年人生奉獻於治療阿富汗及巴基斯坦民眾，兩個月前因為他在阿富汗的人道貢獻，獲頒阿富汗榮譽公民身分。

中村哲的座車在阿富汗東部南加哈省（Nangarhar）查拉拉巴市（Jalalabad）遭多名槍手開火攻擊。他的胸腔右部中彈，在送往喀布爾（Kabul）附近巴格蘭（Bagram）一家醫院過程中，死於查拉拉巴（Jalalabad）機場。

73歲的中村哲出生於日本南部福岡市，於1984年前往巴基斯坦西北部白夏瓦（Peshawar），治療巴國漢生病（舊稱麻瘋病）病患及生病的阿富汗難民。他熱愛穿着南亞民族普什圖族（Pashtun）傳統服飾。

中村哲去年接受日本放送協會（NHK）專訪時表示，他原定派駐「5或6年」、「原本計畫是當我結束後就回家」、「我們沒有（手術和復健的）適當設施，但我不能這樣走開，拋棄這些民眾。」

中村哲先是成立了非政府組織白夏瓦會（Peshwar Kai），後於1991年在阿富汗偏遠村莊開設診所。白夏瓦會又名平和醫療團日本（Peace Japan Medical Services）。

然而，中村哲很快就體認到，除了治療急性癥狀本身，他需要在阿富汗治療疾病的根源，並確認以更好灌溉來對抗營養不良，是他救援工作的重點領域。

他告訴NHK：「饑荒、乾旱…醫療無法解決這些問題。我們了解到，我們需要超越狹窄醫學領域。作為一個醫生，沒有比治療患者以及讓他們返家更好的事了。」

中村哲又說：「醫院只能逐一治療病患，但這（他的志業）可以幫助整座村莊。我喜愛看見一座重生的村莊。」

但中村哲也嚴厲警告，阿富汗面臨沙漠化危險。他表示：「每年情況愈來愈糟。我知道阿富汗人民害怕失去逐漸變成沙漠的國家。」

中村哲因為和平及國際關懷，於2003年榮獲素有亞洲諾貝爾獎之稱的菲律賓「麥格塞塞獎」（Ramon Magsaysay Award）。

頒獎單位在表彰時指出：「中村哲在他熱愛的艱困山丘上，竭力超越政治、宗教和種族，實踐相互依存。他相信，對所有世人而言，這是和平之鑰。」

在政治方面，中村哲曾直言不諱反對，2001年美國主導發動阿富汗戰爭推翻塔利班（Taliban）政權。

© 2019 AFP