總理下台還不夠 伊拉克民眾持續反貪抗貧

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（法新社伊拉克迪凡尼亞4日電） 伊拉克街頭數周來回蕩着要求全面政權更迭的口號，但最初促使人民走上街頭的，是這個全球石油資源數一數二豐饒的國家，卻有着極度嚴重的貧困問題。

這是抗議民眾在總理馬蒂（Adel Abdel Mahdi）請辭下台後，持續示威的原因。他們認為，政府不解決猖獗的貪腐情況，就無法根除就業機會寥寥可數、公共服務不彰的問題。

伊拉克是石油輸出國家組織（OPEC）第2大產油國，但世界銀行（World Bank）表示，當地每5人就有1人身處貧困之中，更有1/4年輕人沒有工作可做。

政府數十年來都是國內最大僱主，但近來也難以提供足夠的工作機會給人數不斷攀升的大學畢業生。伊拉克4000萬人口約6成為年輕人，預計到2030年前人口還會增加1000萬。

而隨着各國逐步改用其他能源，伊拉克國家預算9成資金來源的重油出口，也將愈來愈不值錢，伊拉克前景更加灰暗。

目前示威者把高失業率歸咎於「庇護系統」，工作機會是留給有錢行賄、有家族或黨派關係的人，而非有實質能力的人。許多抗議民眾認為，問題根源就出在政治階級更熱衷於賺錢、支付樁腳，而非改善伊拉克基礎建設或人民生活。

根據監督團體國際透明組織（Transparency International）全球貪腐國家名單，伊拉克排第12。政府最近調查還發現，自2003年起，伊拉克已因盜用公款、假合約或幽靈員工薪資而損失超過4500億美元的公款。

伊拉克什葉派城市迪凡尼亞（Diwaniyah）經濟史教授哈拉夫（Moussa Khalaf）說：「伊拉克經濟條件惡化是抗議主因，因為800萬伊拉克人身處貧窮線之下。」

而在10月的大型抗議爆發前，已經有一系列騷動預告即將上演的衝突。

9月時，聖城卡巴拉（Karbala）、南部城市巴斯拉（Basra）及中部城市庫特（Kut）的地方當局動手拆除違建屋。這些地點是300萬伊拉克人的家，許多人是窮人中的窮人。

而在同一個月，庫特當局查封一名年輕男子的流動攤販後，讓他絕望地自焚而死。

哈拉夫表示：「經濟政策應根據科學及經濟事實來運用資源，而不是根據特權或政治利益。」

因此即使馬蒂辭去總理職務，抗議民眾仍堅守街頭及公共廣場。巴格達解放廣場（Tahrir Square）一名年輕示威者告訴法新社，把總理拉下台「當然不夠」，「直到政權垮台，直到我們找到工作，直到我們有水有電，否則我們不會離開」。

另一名45歲名叫曼內（Hussein Maneh）的示威者也抨擊政府失能多年，他說：「2003年以來，他們什麼也沒做，只看到貧窮人口變多、農工業破壞殆盡、學校與醫院資源日益貧乏、宗派主義（confessionalism）興起，我們的石油資源遭竊一空。」

© 2019 AFP