英法加3國領袖閑聊 疑似嘲笑川普全被錄下

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（法新社瓦特福4日電） 英國首相強生、加拿大總理杜魯道和法國總統馬克宏等人昨天被拍到在白金漢宮（Buckingham Palace）一場晚宴中，疑似調侃美國總統川普在昨天稍早的記者會花了太久時間。

加拿大廣播公司（Canadian Broadcasting Corporation）取得現場影片並配上字幕傳到網路。

這段長達25秒的影片，為英國倫敦西北方城市瓦特福（Watford）舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會定下基調。

影片中可以聽到強生（Boris Johnson）問馬克宏（Emmanuel Macron）：「那就是你遲到的原因嗎？」

杜魯道（Justin Trudeau）插話說道：「他遲到是因為他（疑似指川普）額外又開了40分鐘的記者會。」

馬克宏昨天稍早與川普進行峰會前的一對一會談，但會談因為媒體問答時間太過冗長而拖延許久，會中兩人對於北約策略和貿易問題抱持不同意見。

這段影片中，馬克宏似乎與強生、杜魯道談論這場記者會的趣事，英國安妮公主（Princess Anne）和荷蘭總理呂特（Mark Rutte）則在一旁聆聽。但馬克宏背對攝影機，他的聲音在一片喧囂聲中難以被聽見。

杜魯道描述川普團隊似乎對於總統在記者會上的表現感到非常驚訝。他笑着說：「你們看見他（疑似指川普）團隊的下巴都掉到地上了。」（譯者：李宛諭/核稿：陳彥鈞）

© 2019 AFP