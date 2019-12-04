首度正式承認中國構成挑戰 北約強調不想與北京當局為敵

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（法新社倫敦3日電） 北大西洋公約組織（NATO）將首次正式承認中國構成的「挑戰」，但北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天堅稱並不想與北京當局為敵。

史托騰柏格表示，中國日益壯大的軍力，包括射程可達歐洲和美國的飛彈，意味這是個北約各國必須共同解決的議題。

北約29個成員國的領袖明天將簽署峰會共同聲明，點名中國崛起所構成的「契機和挑戰」。

本屆在英國倫敦郊區舉行的峰會，標記北約成立第70周年。針對北約應如何因應中國，北約也準備了行動計畫，並將於峰會通過這份內部報告。

史托騰柏格在倫敦一場活動中說：「我們如今體認到，中國崛起對所有成員國都帶來安全上的影響。」

「中國有着全球次高的國防預算，並於近來大量展示他們全新且現代化的軍力，包括射程可達整個歐洲和美國的長程飛彈。」

在中國國家主席習近平統治下，北京在外交關係上採取更為強勢的態度，針對歐洲發動網路攻擊並密探偷竊智慧財產的指控也愈來愈多。

而爭議南海地區已成為北京和華府間一觸即發的熱點，美方並發言批評中國在南海的各項「威嚇行為」。

北約的防禦範圍局限於歐洲和北美，但史托騰柏格表示，中國的影響力已開始來到歐美陸地。史托騰柏格說：「並非把北約搬到南海，而是考量中國日益逼近，他們前進北極非洲，並砸重金投資歐洲基礎建設和網路空間。」

但他強調，北約全新做法「並非創造出新的敵人，而是分析了解並以平衡方式因應中國構成的各項挑戰」。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）

© 2019 AFP