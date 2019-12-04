高更大溪地時期畫作 逾3億2000萬賣出

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（法新社巴黎3日電） 拍賣公司表示，法國後印象派畫家高更於大溪地生活期間完成的一幅珍貴畫作今天在法國巴黎拍賣，以950萬歐元（約新台幣3億2000萬元）落槌，比原先估計的價格多出將近一倍。

高更（Paul Gauguin）與法屬玻里尼西亞（French Polynesia）群島上年輕女孩的關係，以及這名畫家描繪女孩的方式，引發越來越多爭議。在爭議延燒之際，本次拍賣引起外界濃厚興趣。

本次拍賣畫作是高更於1897年完成的作品，名為「樹」，在大溪地語中稱作「Te Bourao II」。外界原預期這幅畫會以約500萬至700萬歐元落槌。

法國艾德拍賣公司（Artcurial）說，買家是一名「國際收藏家」，且「樹」描繪大溪地令人回味無窮的景色，這幅畫將繼續留在法國。「樹」是少數由高更在大溪地生活期間完成，且現今還在私人收藏家手中流轉的畫作之一。

根據艾德拍賣公司的說法，最近一次在法國拍賣高更大溪地時期的畫作是22年前。

近年來，高更在大溪地時期畫作中所描繪對年輕女性的態度，引發越來越多關注。

英國倫敦國家美術館（National Gallery）目前正在舉辦高更畫展。這場展覽「希望認真探討高更的感情關係，並透過當代辯論的稜鏡，反映殖民主義帶來的影響」。（譯者：李宛諭/核稿：陳昱婷）

© 2019 AFP