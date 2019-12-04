麥格塞塞獎得主 日本醫生中村哲喪生阿富汗

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（法新社喀布爾4日電） 阿富汗官員今天表示，該國東部發生槍擊造成6死，受害者包括日本醫生中村哲。數十年來，中村哲致力於當地的援救工作，曾榮獲素有亞洲諾貝爾獎之稱的「麥格塞塞獎」。

現年73歲的中村哲為非政府組織白沙瓦會（Peshwar Kai）負責人，他在阿富汗東部南加哈省（Nangarhar）查拉拉巴市（Jalalabad）乘座交通工具時遭到多名槍手射殺。白沙瓦會又稱為平和醫療團日本（Peace Japan Medical Services）

南加哈省省長發言人柯吉亞尼（Attaullah Khogyani）表示：「令人遺憾，中村哲醫生今晨在武裝攻擊中受傷，已經傷重不治。」

官員指出，中村哲的胸腔右部中槍，在被送往喀布爾（Kabul）附近巴格蘭（Bagram）的一家醫院過程中，死於查拉拉巴（Jalalabad）機場。

除了中村哲，柯吉亞尼也提及：「有5名阿富汗人遭到殺害，其中3人是中村哲的保安人員，1人是駕駛，1人是他的同事。」

白沙瓦會人員福元滿治（Mitsuji Fukumoto）在東京告訴記者，今天這場攻擊的動機未明。他表示：「我們不知道這場攻擊的背後原因，是否為單純搶劫，或是利益衝突。」

中村哲因為數十年來從事救援工作，在日本廣為人知。他於1984年前往阿富汗治療難民中的漢生病（舊稱麻瘋病）病患，自此之後於阿富汗及巴基斯坦工作居住，共同創辦白沙瓦會。

2003年，中村哲因為和平及國際關懷，榮獲素有亞洲諾貝爾獎之稱的菲律賓「麥格塞塞獎」（Ramon Magsaysay Award）。

中村哲熱愛南亞民族普什圖族（Pashtun）傳統服飾，曾直言不諱反對2001年以美國為首的聯軍對塔利班（Taliban）發動的戰爭。

© 2019 AFP