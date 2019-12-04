G7在自家渡假村辦挨批 川普：改在大衛營辦

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（法新社倫敦3日電） 美國總統川普先前選擇自己佛羅里達州的高球俱樂部作為明年6月的七大工業國集團（G7）峰會地點挨批，讓他在今天表示，將讓G7在他官方度假地點大衛營（Camp David）舉行。

川普（Donald Trump）在北大西洋公約組織（NATO）峰會前，和G7成員加拿大的總理杜魯道（Justin Trudeau）一起在媒體前露面。川普在倫敦告訴記者，「我們將在大衛營舉辦」G7峰會。

明年6月10日到12日的G7峰會由美國主辦，川普原本打算在自己旗下位於佛州邁阿密的川普國家多羅高爾夫俱樂部（Trump National Doral Golf Club）舉行，但在被指控透過美國外交活動牟利後，於10月放棄這個想法。

川普在10月推文說：「因為媒體和民主黨人士瘋狂、非理性的敵對態度，我們將不再考慮把邁阿密川普國家多羅（高爾夫俱樂部）當作2020年G7峰會的地點。」

川普提出在大衛營辦峰會的可能性，儘管白宮幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）表示大衛營「太小又太遠」。大衛營位在馬里蘭州，是美國總統官方度假地點。

批評川普的人聲稱，誘導各國領導人光顧自家高爾夫俱樂部的舉動觸犯美國憲法，因憲法明文禁止美國總統從外國政府收取「報酬」。

川普否認這項說法，但在國會議員推動立法，尋求刪減所有在多羅高舉行G7峰會的聯邦經費後，川普只能認輸改變初衷。

© 2019 AFP