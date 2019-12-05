不滿FCC祭補助禁令 華為向美法院提訴

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（法新社深圳5日電） 中國電信設備巨擘華為今天表示已向美國法院提出申訴，要求推翻美國禁止鄉村地區電信業者申請使用85億美元聯邦基金購買華為設備的命令。

美國聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission, FCC）主席派伊（Ajit Pai）上月祭出補助禁令時表示，華為與中興通訊「與中國共產黨和軍方機構關係密切」，因此構成國家安全威脅。

普及服務基金（Universal Service Fund）主要是用來補助美國鄉村地區的電信服務與設備，儘管美國加強打壓華為，華為設備還是主宰鄉村市場。

華為法務長宋柳平在華為深圳總部召開的記者會上說：「華為是中國企業，這是（華府）唯一藉口。」

在向美國上訴法院提出申訴前，華為3月也提出法律訴訟，聲稱2019年的美國國防法案「違憲」，這項法案禁止政府機關購買華為設備、服務或與華為客戶的第3方合作。

華府是因為華為創辦人兼執行長任正非曾為中國軍方工程師的背景，擔憂華為可能構成安全威脅，而處處圍堵華為。

在華為成為全球電信網路設備的領頭羊，以及全球最大的智慧型手機製造商之一，還有在北京2017年通過法律強制中國企業在國安事務上協助政府後，美國對華為日益茁壯感到擔憂。

美國官員指控華為違反美國對伊朗的制裁後，美國總統川普5月禁止國內企業與華為有生意往來，但川普提供一系列與華為有關暫緩措施，讓偏鄉地區的服務供應者有時間遵守禁令。

華為持續駁斥安全相關指控，稱華府沒有提供證據支持論點。

© 2019 AFP