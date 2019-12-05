北冕颱風侵襲菲律賓 死亡攀升至13人

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（法新社馬尼拉5日電） 菲律賓官員今天表示，北冕颱風本周侵襲菲律賓以來，死亡人數增至13人。當局已證實颱風相關死亡報導。

在北冕颱風2日晚間登陸菲律賓以前，成千上萬居住在無遮蔽或低窪地區民眾已從住處撤離，當局稱疏散措施挽救了民眾生命。

北冕颱風3日席捲菲律賓北部，強風吹倒樹木，摧毀脆弱房屋，迫使馬尼拉尼諾伊艾奎諾國際機場（Ninoy Aquino International Airport）罕見地關閉12小時。

當局昨天指出，有1人淹死，3人遭樹木和飄飛物體擊中後死亡。防災官員並未提供其他受害者如何喪生的細節，但地方警察報告顯示，部分受害者可能是淹死或遭樹木壓死。

國家災害管理機關發言人提姆巴爾（Mark Timbal）表示，未發現新屍體，但隨着現地報導獲證實，死亡人數可能還會攀升。他告訴法新社：「死亡人數可能會增加，但我們希望並非如此。」

北冕颱風已造成135間學校受損、近1200棟房屋毀壞，在災情最嚴重地區，農作物損失估計將近1600萬美元。

菲律賓平均每年遭逢20個暴風雨或颱風侵襲，造成數百人死亡，導致容易受災地區民眾處於持續貧困狀態。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）預定今天視察受颱風重創的畢科爾區（Bicol）。位於馬尼拉以南的畢科爾區，主要由呂宋島東南部的畢科爾半島和鄰近兩島嶼組成。

© 2019 AFP