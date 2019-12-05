愛子遭捲入川普彈劾案 梅蘭妮亞推特反擊

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（法新社華盛頓4日電） 史丹佛大學法學院教授卡蘭今天在美國眾議院的彈劾聽證會上提及川普小兒子拜倫，護子心切的第一夫人梅蘭妮亞．川普推文反擊，表示未成年的拜倫應該享有隱私權，遠離政治。

美國聯邦眾議院司法委員會今天針對川普涉及施壓烏克蘭政府調查政敵、前美國副總統拜登（Joe Biden）一事進行聽證會。

卡蘭（Pamela Karlan）在作證時表示，國王不會犯錯，因為國王的話就是法律。但與川普所言相反的是，美國憲法第二條並未賦予他可以做任何事的權力。她接着指出，美國憲法未規定有貴族頭銜，儘管總統可以將兒子命名為「拜倫」（Barron），但他不能讓他成為「男爵」（Baron）。

卡蘭的這番話立即引來共和黨籍議員不滿，卡蘭隨後也公開道歉，表示自己的說法是錯誤的，她只是希望川普能為自己的作為道歉。

人正在倫敦陪同川普出席北大西洋公約組織（NATO ）的梅蘭妮亞（Melania Trump）隨後透過推特反擊。

她在推特上寫道，「未成年孩子應享有隱私權，遠離政治，卡蘭你該為自己的憤怒與羞辱言詞感到羞愧，居然利用孩子」。

© 2019 AFP