槍殺非裔少年 疑犯反告家屬偽證求償

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（法新社邁阿密4日電） 手無寸鐵的非裔少年馬丁於2012年遭守望相助員齊默曼槍殺身亡，兩造在自衛與謀殺之間攻防。齊默曼今天控告馬丁的家屬和律師找冒名證人做偽證，以陷他於罪，求償一億美元。

齊默曼（George Zimmerman）於2012年2月在佛羅里達州擔任守望相助義工時，槍殺當時還是高中生的馬丁（Trayvon Martin）致死，馬丁當時走在回家路上，手上只有飲料和糖果，此外並無武器。

齊默曼自稱他射殺馬丁是出於自衛，但馬丁的親友堅持這是一起基於種族歧視的謀殺。

齊默曼的律師克萊曼（Larry Klayman）今天在聲明中表示，齊默曼認為原告方找來的關鍵證人是冒名頂替，且提供虛假證詞，因此控告馬丁的家屬、律師、州檢察官等人，求償一億美元。

克萊曼說：「如果齊默曼基於據稱是虛假證詞而被誤判有罪，就會面臨無期徒刑，因此提告求償額外的一億美元。」

馬丁家屬的律師克魯普（Benjamin Crump）抨擊齊默曼的控訴毫無根據又魯莽，企圖從他人性命和悲傷中獲利也很可恥。

克魯普在聲明中說，儘管完全沒有任何可信證據支持那些稀奇古怪的主張，齊默曼仍想讓眾人相信他是一起幽深陰謀的無辜受害者。

克魯普說：「這個捏造的說法蔑視所有邏輯，是時候終結這些沒有根據的幻想了。」

馬丁喪命後，這起事件在美國「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動起了推波助瀾的作用。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP