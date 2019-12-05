法國無限期大罷工 盼促馬克宏撤回年改方案

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（法新社巴黎5日電） 法國工會今天展開無限期全國大罷工，造成國內大眾運輸、學校和其他服務癱瘓。罷工是為抗議總統馬克宏將年金制度統一的改革計畫，工會聲稱此舉將迫使數以百萬計勞工延後退休。

由於許多教師今天參與罷工或無法抵達學校，法國家長忙着安排子女看顧事宜。而火車、地鐵和公車停駛，也造成許多上班族改為在家工作或乾脆請假。

法國工會領袖已揚言將持續罷工，直到馬克宏（Emmanuel Macron）取消他的年改方案。這項計畫是中間派的馬克宏為了大規模整頓法國經濟所採取的最新行動。

法國總工會（CGT）秘書長馬蒂內茲（Philippe Martinez）接受BFM電視台訪問時表示：「馬克宏所稱非常重要的社會協商，實際上並未發生。」

法國高速鐵路（TGV）和區域間火車約9成班次取消，法國航空公司（Air France）也取消30%的國內線航班和15%的國際線短程航班。巴黎的16條地鐵線則有11條停駛，其餘5條也只在上午尖峰時間提供最基本服務。

巴黎知名觀光景點艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）同樣因罷工關閉，並發表聲明說：「我們沒有足夠員工讓鐵塔在安全情況下對外開放。」

這場罷工號稱無限期，可能持續數天，令人回想起1995年11至12月法國政府和工會攤牌引發的大罷工潮，當時法國日常運作癱瘓約3周。

© 2019 AFP