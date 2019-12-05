美中可能即將達成貿易協議 亞股收高

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（法新社香港5日電） 美國媒體報導，美國和中國可能在下周結束前達成貿易協議，激發投資人對美中貿易談判重燃希望，亞洲股市今天一掃昨天陰霾收紅。

美國總統川普3日暗示，他樂意等到明年美國總統大選後再和中國簽署貿易協議。消息一出，原本期待見到協議的投資人被潑冷水，全球股市應聲翻黑。觀察家認為，美國國會通過香港和新疆人權法案，使得美中籤署協議的可能性更渺茫。

不過，彭博新聞（Bloomberg News）報導，美國談判人員預期，15日美國對1600億美元中國貨品加徵關稅生效的期限前，兩國應可達成貿易協議。

由於美國最新公布的就業和重要的服務業數據也令人失望，因此這項消息帶給投資人亟需的鼓勵。

AxiTrader分析師殷尼斯（Stephen Innes）在客戶報告中指出，美國經濟數據不強，在川普思考貿易談判時扮演重要角色。「這些是總統必須捍衛的經濟重要部分。而若數據更難看，也對他明年總統選情不利。」

香港股市今天收盤上漲0.6%，上海股市收高0.7%。日本首相安倍晉三今天宣布1200億美元的振興經濟方案，東京股市應聲收漲0.7%。

雪梨股市今天收盤勁揚1.2%，新加坡股市收高0.5%，威靈頓、台北、吉隆坡和雅加達股市也全數收紅。但首爾和馬尼拉股市收低。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2019 AFP