NASA帕克探測器 揭太陽謎團

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（法新社巴黎4日電） 科學家今天說，美國國家航空暨太空總署（NASA）的帕克太陽探測器，以目前最近的距離飛掠太陽後仍安然無恙，已經傳回關於太陽高溫外圍大氣日冕的一批「驚人」數據。

體積如汽車大的帕克太陽探測器（Parker Solar Probe）是在去年8月發射升空，7年間將以不同距離與軌跡進行一系列飛掠任務時，將接近距離太陽表面約600萬公里處。

科學家將帕克太陽探測器的初步發現寫成4篇報告，發表於「自然」（Nature）期刊，希望帕克太陽探測器可讓大家對太陽風與電磁風暴有更深入的了解。電磁風暴會癱瘓電網，讓地球陷入混亂。

日冕的謎團之一是日冕位於太陽外圍，一般預期溫度應該較低，但日冕實際溫度卻高到攝氏100萬度，是太陽表面6000度的100多倍。

法國國家科學研究中心（France's National Centre for Scientific Research）的共同作者路伊拉德（Alexis Rouillard）說：「因此，日冕是自已找到方法升高溫度。我們正在研究讓這種情況發生的物理過程。」

密西根大學（University of Michigan）的氣候與太空科學與工程學系教授卡斯伯（Justin Kasper）說：「即使僅完成首批環繞任務，我們對於這麼近距離觀察時，發現日冕有多麼不同而感到驚訝。」

密西根大學的摘要指出，科學家先前認為太陽磁場的振蕩，是可能導致日冕溫度升高的原因，預計可以取得數據證實這點。

然而，科學家表示，他們卻發現更強大的「異常」磁波，強大到足以完全改變磁場方向，而這可能是日冕的能量來源。

科學家也驚訝地發現太陽風加速吹拂。太陽風是太陽向外噴發的質子、電子與其他粒子流。

目前已知，太陽磁場會以與太陽自轉相同的方向拉扯太陽風，因此團隊預計太陽風在更外圍效力將減弱。

卡斯伯說：「令我們大感驚訝的是，當我們靠近太陽時，我們偵測到龐大的旋轉粒子流，比太陽標準模式預測的大10到20倍。」「因此我們對於太陽與太陽風如何消散缺少一些基本認知。」

他又說：「這具有重大牽連。如果我們要預測日冕物質大量噴發是否將襲擊地球，或太空人是否能前往月球或火星，太空天氣預測將必須對這些粒子流提出解釋。」

© 2019 AFP