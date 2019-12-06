尼泊爾再傳月經小屋死亡案例 當局首度逮捕犯嫌

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（法新社加德滿都6日電） 在尼泊爾西部地區，將經期女性隔離在「月經小屋」的古老陋習至今仍難以根除，無視它早於2005年遭法律禁止。但當地終於有一名男性因違反相關法令遭逮捕，據信為首例。

尼泊爾西部阿恰姆縣（Achham）本月1日早上，21歲女子拉瓦特（Parbati Buda Rawat）被發現陳屍在月經小屋，當時小屋內煙霧瀰漫。為了在簡陋小屋中禦寒取暖，拉瓦特給自己生了火堆。

當地警方官員沙熙（Janak Bahadur Shahi）告訴法新社：「我們昨天逮捕了受害者的姊夫，以便進行調查，他涉嫌強迫死者待在月經小屋。」

沙熙指出，據信這是尼泊爾法律禁止經期隔離陋習後，第一次有人因違法遭逮捕。

尼泊爾許多社區至今仍視經期女性為不潔，一些偏遠地區更逼迫生理期女性必須睡在遠離住家的小屋內，這項習俗稱為「月經禁忌」（chhaupadi）。

她們無法待在自己家裡或參與家庭活動，被禁止碰觸食物、宗教聖像聖物、牲畜和男性。

這項延續數世紀的陋習據稱受到印度教影響，每年都有女性在月經小屋內吸入濃煙、被蛇咬、遭動物攻擊而喪命。

根據去年新法令，一旦拉瓦特的姊夫強迫她經期隔離的罪行確定，他可被判處3個月徒刑及3000盧比（約新台幣800元）罰金。

在拉瓦特死於月經小屋前，尼泊爾今年至少還有兩起類似案例，兩名女性都吸入過多濃煙而死。

但反對月經小屋陋習的倡議人士指出，實際死亡人數應該更多，因為許多案件被掩蓋，而當局也往往偏袒受害女性的家人。

© 2019 AFP