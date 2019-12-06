法國罷工進入第2天 工會號召10日再度大遊行

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（法新社巴黎6日電） 法國全國性罷工今天進入第2天，國內交通持續受嚴重影響，高鐵地鐵多數停駛，道路大塞車，許多人無法抵達上班地點。工會已決定10日再發起大罷工遊行，抗議總統的年金改革案。

法國國家鐵路公司（SNCF）表示，高速鐵路（TGV）今天90%的班次取消。包括法國航空（Air France）、易捷（EasyJet）和瑞恩航空（Ryanair）等航空公司也取消班機。

首都巴黎的16條地鐵線今天有9條停駛，其餘也嚴重脫班。根據交通資訊網站Sytadin呈現的資料，大巴黎地區今天塞車長度約350公里，遠高於平常的200公里。

許多法國上班族今天再度無法順利抵達工作崗位。市區的腳踏車道擠滿單車和電動機車，巴黎大眾運輸公司（RATP）贊助通勤者替代方案，和數家叫車公司合作或提供其他運輸選項。數所學校也停課，只提供日間看顧，但參與罷工的教師比昨天少。

根據法國內政部估計，昨天全國共有約80萬人走上街頭，抗議總統馬克宏（Emmanuel Macron）的統一年金制度改革計畫，將迫使數以百萬計公務員和民間勞工法定退休年齡遠高於原本的62歲。法國最大公務員工會「法國總工會」（CGT）則估計，昨天示威群眾達150萬人。

法國衛生部長布辛（Agnes Buzyn）今天接受歐洲第一電台（Europe 1）訪問時說，政府已經「聽到」抗議者的憤怒，9日將與工會領袖會面討論改革計畫。

立場較強硬的法國「勞工力量工會」（FO）秘書長維里耶（Yves Veyrier）昨天警告，政府若不採取正確行動，罷工可能至少持續至9日。

許多法國民眾已預期周末會遭遇其他日常運作中斷情況，包括油料供應短缺，因為全國8座煉油廠多數已遭工會封閉。

法國4大工會今天召開會議後，法國總工會代表裴里特（Catherine Perret）告訴記者：「所有人10日上街頭，再1天…罷工和抗議行動。他們（政府）沒預料到我國社會的不滿程度，他們最好趕快提出一些回應。」

© 2019 AFP