丹麥甜心宣布澳網後退休 稱與健康狀況無關

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（法新社巴黎6日電） 曾登女網世界排名第一的「丹麥甜心」瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki）今天宣布，將在下個月的澳洲網球公開賽後退休。

瓦芝妮雅琪表示，她退休與健康狀況無關，稱希望與丈夫大衛李（David Lee）更加享受場外生活。大衛李是前美國職籃NBA球員。

29歲的瓦芝妮雅琪生涯3度打進大滿貫賽單打決賽，唯一一次奪冠就是在去年澳網。

瓦芝妮雅琪2005年以15歲之齡轉職業，2010年10月爬上世界排名第一，球後寶座坐了71周。她到目前為止擁有30座WTA單打冠軍，包括2017年在新加坡舉行的WTA 年終總決賽封後。瓦芝妮雅琪去年10月透露罹患類風濕性關節炎。

瓦芝妮雅琪曾連續11個賽季世界排名保持在前20。由於傷勢影響加上今年狀態欠佳，目前世界排名掉到第37，她今年只打進一場決賽。

瓦芝妮雅琪在Instagram寫道：「我在場上的所有夢想都達成了。我總是告訴自己，一旦時機成熟，除了網球我還有很多想做的事，現在該是去達成的時候了。」

「最近幾個月，我發現人生還有更多我想在場外完成的事。」

「嫁給大衛是那些目標之一，與他共組家庭，同時繼續環遊世界，並且協助大家更認識類風濕性關節炎（計畫即將推出），這些都是讓我繼續前進的熱情所在。」

© 2019 AFP