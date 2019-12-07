北極海冰消褪 56頭北極熊進逼俄偏遠村落

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（法新社莫斯科6日電） 環保人士和當地居民表示，由於北極海冰消褪，致使56頭北極熊因無法在冰上活動而聚集在俄羅斯北部一處偏遠村莊外圍，居民特地設置一處餵食點，希望能防止北極熊進村。

世界自然基金會（World Wildlife Fund）俄羅斯分會表示，這樣的現象肇因於氣候變遷，因為不尋常的溫暖氣溫阻礙海岸結冰。

基金會指出，56頭北極熊聚集在俄羅斯東北角楚科加地區（Chukotka）小村莊洛伊凱比（Ryrkaipy）附近一平方公里的區域。

洛伊凱比居民不到千人，由於擔心北極熊進入村莊，當地已經安排巡邏人員監控北極熊的動向。

基金會在聲明中表示，北極地區人類和掠食動物接觸的頻率正在增加，「主因是氣候變遷導致海冰區域減少；少了冰層覆蓋，動物就被迫上岸覓食」。

當地居民將海象屍體集中在一個定點，以防北極熊遊盪到村子裡面。

當地北極熊巡邏隊隊長米南科（Tatyana Minenko）告訴俄羅斯新聞社（RIA Novosti）：「我們用沿岸收集到的海象屍體設置了一個餵食點。大部分的熊都很瘦，裡頭有成熊也有幼熊，還有母熊帶着不同年齡的幼熊。」

她說：「要是沒有大範圍的結冰，海冰就無法形成，這些熊就會繼續留在沿岸地帶。」（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）

© 2019 AFP