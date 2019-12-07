嫌馬桶衝不乾淨 川普指示解決水壓問題

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（法新社華盛頓6日電） 美國總統川普今天在白宮會議上表示，他已經鎖定美國馬桶要「衝10次、15次水」的問題。他還說，已指示監管當局放寬用水管制。

川普在高階會議上表示，政府「認真看待」全國浴廁的水壓問題。他的聲音和提供的大量細節，顯示他相當重視這個議題。

大半輩子都在從事房地產開發和建設的川普，對高階官員及受邀企業家演講時，用大部分的時間談論衝水問題。

川普表示：「你打開水龍頭，然後沒有任何水。他們洗澡，結果水用滴的出來，用滴的出來，非常安靜地滴出來。」他接着宣稱：「民眾衝馬桶要10次、15次，而不是一次。」

川普表示：「你幾乎無法洗手，水龍頭幾乎沒有水流出來。」他還說，他已經指示美國環境保護署（EPA）放寬用水管制。他說：「我們認真看待你開水龍頭後的水槽、蓮蓬頭等衛浴設備。」

川普還說，沙漠地區可能需要節水，但「許多州的大部分地區會有水下來，那叫做下雨，人們不知道怎麼處理它」。

川普繼續把焦點放在管制妨礙日常生活的問題上，再度批評推動傳統燈泡換省電燈泡活動。他說省電燈泡「不會讓你看起來一樣好看，對我這種重視外貌的人來說，這點當然很重要，它會讓你看起來橘橘的，我不想看起來橘橘的，有人注意到嗎」？

不像他在講馬桶，川普這次明顯開玩笑地說：「所以，至少得在我在白宮待的那幾個房間換掉那種燈泡。」

© 2019 AFP