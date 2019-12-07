布干維爾島結束公投 將決定是否獨立

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（法新社雪梨7日電） 南太平洋小島布干維爾（Bougainville）今天結束為期兩周的歷史性公投，待計票結果出爐後將決定是否從巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）獨立。

法新社報導，布干維爾官員估計，境內與境外的20萬7000名登記選民「絕大多數」都有投票，澳洲、索羅門群島（Solomon Islands）和巴布亞紐幾內亞其他地區都有為布干維爾民眾設置投票所。

這次公投是2001年結束10年殘暴內戰的和平協議核心。這場布干維爾叛軍、巴紐安全部隊及外國傭兵之間的戰爭，造成多達2萬人喪命、數千人流離失所。

布干維爾兩周前開始舉行公投時，投票所洋溢愉快氣氛，民眾被要求選擇獲得更多自治權，或是從巴紐獨立。雖然沒有可靠的出口民調，但各界普遍預期選民偏好獨立，公投結果預計下周出爐。

若選民確實選擇獨立，公投結果將需要巴紐國會批准，巴紐總理馬拉普（James Marape）將需要謹慎處理這個多元化國家的期望。

巴紐首都莫士比港（Port Moresby）部分人士憂心布干維爾可能開創先例，刺激其他的獨立運動。但拒絕公投結果可能重燃舊恨，扼殺和平進展。

© 2019 AFP