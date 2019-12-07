美眾院挺以巴兩國方案 給以色列警告

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（法新社華盛頓6日電） 美國聯邦眾議院今天通過決議，支持目的在解決以色列與巴勒斯坦衝突的「兩國方案」，這對正考慮並吞約旦河西岸的以色列總理尼坦雅胡以及支持他的美國總統川普都是個警告。

以在野民主黨佔多數的眾議院依據政黨路線大舉通過「兩國方案」（two-state solution）決議，等同警告一向堅定支持尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的川普。

這是眾議院首度通過有關約旦河西岸兼並問題的決議。眾議院表示，「兩國方案」既可確保以色列作為一個猶太人的民主國家持續存在，又可實現巴勒斯坦人民擁有自己國家的合理願望。

決議文提到，美國應勸阻以色列及巴勒斯坦採取難以和平解決衝突的舉動，包括單方面並吞領土，或企圖在不與以色列談判的情況下讓巴勒斯坦取得國家地位。

民主黨籍的眾議院外交事務委員會主席恩格爾（Eliot Engel）自稱長期支持以色列，也贊成美國駐以色列大使館從特拉維夫（Tel Aviv）遷到耶路撒冷，但他斟酌着表示，當時攸關美國自身政治利益的決定勝過了美國的安全問題。

川普決定把大使館遷到主權備受爭議的耶路撒冷，等於承認耶路撒冷是以色列首都，國際社會紛紛反對，巴勒斯坦人也強烈不滿，當時美國駐外人員的人身安全風險升高。

恩格爾說：「我們這些熱烈支持以色列的人會明白『兩國方案』比較適合以色列，『兩國方案』不僅對巴勒斯坦人好，對猶太人也好。」

但執政的共和黨認為，民主黨通過決議是不當介入以色列的決定，促使巴勒斯坦人挑起煽動，還對此視而不見。

© 2019 AFP