新德里工廠暗夜燃起熊熊大火 至少奪35命

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（法新社新德里8日電） 印度警方今天表示，首都新德里一間工廠慘遭祝融之災，至少35人喪命，死亡人數預計還會進一步攀升。

新德里舊城區今天凌晨竄出火舌，在此處狹窄擁擠的巷弄中，林立許多小型的加工和儲藏空間。

新德里副消防局長喬杜里（Sunil Choudhary）說：「我們在大火發生後已救出至少50人。」

得里一名資深警官說，後來又有8或9人被救出，獲救人數增至至少58人。

喬杜里說，這些人是「在這棟4或5層樓的建築物里睡覺的工人和工廠人員」，還說火勢已被撲滅，但搜救行動仍在進行中。

消防官員說，要進入這間陰暗、狹小的廠房非常困難。這棟建築物坐落在商業中心薩達爾巴紮（Sadar Bazar），裡頭塞滿了書包和包裝材料。當局目前還不清楚起火原因。

警方表示：「所有獲救者都已送到附近醫院，目前已有35人死亡，另外還有些人的傷勢嚴重。」

「火災發生時，大多數死者都是在睡夢中窒息而死。」

地方新聞頻道播出的畫面顯示，消防人員將受害者帶出狹窄巷弄，送上在附近待命的救護車。

警方表示，由於「許多人情況危急」，死亡人數恐怕還會持續增加。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP