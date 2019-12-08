沙烏地空軍受訓生開槍釀3死 犯案前傳開趴播屠殺影片

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（法新社邁阿密7日電） 「紐約時報」今天報導，赴美國受訓的沙烏地阿拉伯軍校生沙姆拉尼（Mohammed al-Shamrani）在美國海軍基地開槍濫射前一天，曾在晚餐派對上播放大規模槍擊案影片。

沙姆拉尼昨天在佛羅里達州彭薩科拉（Pensacola）海軍基地（Naval Air Station）教學大樓大開殺戒，造成3人死亡、8人受傷，包括兩名前往處理此案的副警長。

隨着當局調查槍手是否有任何同夥，美國總統川普告訴記者：「我們正在釐清當時究竟發生什麼事、是一人還是多人犯案，我們將迅速深入調查，追根究柢。」

紐時並未針對這場晚餐派對提供額外細節。報導說，這項消息來自調查簡報人員。

追蹤聖戰士媒體的賽德情報集團（SITE Intelligence Group）確認槍手是沙姆拉尼，說他犯案前曾發表簡短宣言。沙姆拉尼推文說自己反對邪惡，而美國整體已成「邪惡之國」，他恨美國「每天支持、資助及從事犯罪，不只針對穆斯林，而是針對全體人類。」

沙姆拉尼也在推文中譴責美國支持以色列，並引用蓋達組織（Al-Qaeda）已故領導人賓拉登（Osama bin Laden）的話。他的推特帳號已被封鎖。

紐時援引不具名資深美國官員表示，沒有恐怖組織宣稱犯下這起攻擊案，槍手與恐怖主義也沒有明顯連結。

然而，賽德情報集團主任卡茲（Rita Katz）推文說：「因為伊斯蘭國（ISIS）現在已經沒什麼可失去的，無論攻擊者的潛在效忠對象為何，如果它宣稱犯案，也沒什麼好意外。」（譯者：侯文婷/核稿：劉文瑜）

© 2019 AFP