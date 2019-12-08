緬甸被控滅絕洛興雅 翁山蘇姬親自辯護創首例

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（法新社海牙8日電） 人口大多是佛教徒的緬甸被控對國內穆斯林少數族裔洛興雅人進行種族屠殺，前緬甸民主象徵翁山蘇姬將在荷蘭海牙國際法院為本國政策辯護，據信是首位親征國際法院的國家領導人。

西非國家甘比亞（Gambia）將代表伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation）的57個成員國，要求聯合國主要司法機構「國際法院」（International Court of Justice）採取緊急措施，以阻止緬甸境內「持續發生的種族滅絕行動」。

不過，諾貝爾和平獎得主、緬甸文人政府領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的辦公室近日表示，翁山蘇姬將親率團隊前往位於荷蘭和平宮（The Peace Palace）的國際法院。此決定被視為極度不尋常。

法界專家表示，翁山蘇姬將是國際法院於第二次世界大戰結束後1946年成立以來，第一位親上發言台的國家領導人。國際法院專門處理聯合國成員國之間的爭訟。

法院將自10日起對洛興雅（Rohingya）案進行為期3天的聽證，翁山蘇姬將出席並親自向法官作說明。荷蘭萊登大學（Leiden University）國際法助理教授羅斯（Cecily Rose）告訴法新社，翁山蘇姬的行動計畫「前所未見，且非常不智」。

羅斯指出：「從來沒有國家讓政治人物率領法律團隊前往國際法院。」

此外，羅斯認為，儘管翁山蘇姬畢業自牛津大學，教育背景「令人印象深刻」，但她「缺乏法律專業，在法庭上將完全迷失。」（譯者：李晉緯/核稿：陳韻聿）

© 2019 AFP