美國經濟表現強勁 聯準會料維持利率不變

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（法新社華盛頓8日電） 儘管拉丁美洲和歐洲經濟停滯不前，中國經濟放緩程度也開始令人擔憂，但美國經濟年底展現強勁力道，美國聯邦準備理事會在今年最後一場政策會議，幾乎確定將維持利率不變。

美國11月就業報告表現亮麗，超越經濟學家預測，顯示未受美國總統川普不留情打貿易戰及美國消費支出出現放緩跡象等利空影響，並凸顯美國勞動市場的強韌程度。

這也證明，美國聯準會（Fed）10月決定，今年3度調降基準利率後，暫停行動是對的。決策官員如今可以安心觀望明年初經濟表現如何。

訂定貨幣政策的聯準會「聯邦公開市場委員會」（FOMC）將在11日結束2天會議後，於美東時間當天下午2時宣布利率決定，並將發布最新經濟季度預測報告。

自從聯準會10月會議結束以來，美國央行官員持續表明貨幣政策處於「適當位置」。但若美國經濟前景出現「重大變化」，可能引發聯準會再度行動。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）11月在一場演說中表示∶「在美國經濟長期擴張的現階段，我認為情況遠優於水杯半滿。」

目前美國消費者支出與信心皆強健，房市已好轉，受雇者持續增加也使得失業率維持低落，因此雖然美國第3季國內生產毛額（GDP）成長速度放緩，但仍比原先擔心的要好。

紐約聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of New York）預測的美國未來12個月經濟衰退機率也開始下降，儘管仍處於約1/3的高檔。

美國經濟展望是否會出現重大變化，取決於美中貿易衝突如何發展。若華府與北京設法達成部分貿易協議，或至少停止敵對態度，則不確定性消失，可為企業帶來一大助力。（譯者：侯文婷/核稿：張正芊）

© 2019 AFP