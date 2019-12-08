連18場比賽有20分5籃板5助攻 唐西奇追平紀錄

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（法新社洛杉磯7日電） 美國職籃NBA達拉斯獨行俠的唐西奇（Luka Doncic）今天繳出26分、6籃板、9助攻，助球隊130比84擊敗紐奧良鵜鶘。

唐西奇連18場比賽有至少20分、5籃板、5助攻的成績，追平「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）締造的聯盟紀錄。

在唐西奇今天追平紀錄之前，手握6枚冠軍戒指的喬丹，是在NBA和美國籃球聯盟（ABA）於1970年代合並以來，唯一達成這項成就的球員；在此之前，另一個能有連18場比賽有至少20分、5籃板、5助攻成績的，是名人堂球星「大O」羅伯森（Oscar Robertson）。

獨行俠今天在第3節打出40比14攻勢，成為今天能夠大勝的關鍵，他們今天獲勝，近11場比賽拿下10場勝利，目前戰績16勝6敗，僅次於20勝3敗的洛杉磯湖人，在西區排名第2，而他們今天以46分的差距獲勝，是他們本季次佳的表現。

獨行俠先前曾以48分之差大勝金州勇士，也曾以42 分之差擊敗克里夫蘭騎士，本季3度以40分以上差距拿下勝利，是隊史最佳成績。

獨行俠今天6人得分達兩位數，其中以唐西奇的26分最高，替補的馬亞諾維奇（Boban Marjanovic）有15 分、16籃板的「雙十」成績，哈德威（Tim Hardaway Jr.）、布朗森（Jalen Brunson）都貢獻14分，波辛吉斯（Kristaps Porzingis）、塞斯．柯瑞（Seth Curry ）分別進帳13分、11分。

鵜鶘則有4人得分達兩位數，以瑞迪克（J.J. Redick）的15分最高，殷格拉姆（Brandon Ingram）、哈勒戴（Jrue Holiday）都攻下14分，海斯（Jaxson Hayes）則是進帳11分。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）

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