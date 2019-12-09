中國：新疆再教育營會持續提供居民職訓

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社北京9日電） 在若干疑為詳述如何監管與控制新疆維吾爾人的爆炸性政府文獻外泄後，中國今天為其在新疆所設的廣大再教育營網絡辯護，並表示會繼續「教育訓練」當地居民。

近日一些釋出給國外新聞組織的解密檔案顯示，北京有縝密策略監禁少數民族，即便他們沒犯罪，加上美國國會通過法案呼籲制裁涉及新疆爭議舉措的官員後，中國政府這幾天啟動宣傳機制，強調在新疆政策措施的正當性。

中國國務院新聞辦公室今天舉行新疆議題的記者會，中共新疆維吾爾自治區黨委副書記、自治區主席雪克來提．札克爾指出，「參加職業技能教育培訓的人數是動態的，有進有出。境外一些媒體稱新疆教培中心學員有上百萬甚至200萬，純屬捏造、毫無根據」。

他表示，參加「三學一去」（學技能、學普通話、學法律，去極端化思想）的教培學員已全部結業，「在政府幫助下實現了穩定就業，改善了生活質量，過上了幸福生活」。

雪克來提．札克爾表示，下一步，「將本着尊重意願、自主選擇、分類培訓、來去自由的原則，對有意願、有需求的村幹部、農村黨員、農牧民、初高中未就業畢業生等進行日常性、常規性、常態化、開放式的教育培訓」。

© 2019 AFP