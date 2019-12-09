中國歐洲企業將美中貿易戰影響降到最低

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（法新社北京9日電） 中國歐盟商會今天表示，在中國營運的歐洲企業過去持續能將美中貿易戰帶來的影響降到最低，但其中部分企業目前仍考慮把業務移往中國以外地方。

全球前兩大經濟體美國和中國間你來我往的貿易戰已持續1年多，雙邊貿易受到數千億美元貨品遭關稅懲罰影響，對全球經濟構成壓力。

中國歐盟商會（EU Chamber of Commerce in China）主席伍德克（Joerg Wuttke）表示，在中國營運的歐洲企業「已在相對短時間內，讓關稅效應實際上不存在」。

中國歐盟商會發表聲明指出，許多在中國的歐洲企業已透過調整供應鏈和利用自身全球企業網絡，「有效避開」沉重關稅影響。

根據中國歐盟商會今天發布的會員調查報告，64%的受訪企業表示，他們並未發現業務因美中貿易戰而有「任何改變」。但也有10%的受訪企業說，他們「徹底受到（貿易戰）影響」。

許多歐洲企業會員還表示，他們預期美中貿易戰將「持久」。有10%的受訪企業透露，他們已更改供應商。

另有8%的受訪企業說，在接受調查時，他們已有部分業務移出中國或正計畫這麼做，大多移往東南亞國家。而有15%的受訪歐洲企業表示，貿易戰已使得他們延後做出投資或擴張決定。

這份報告調查174家在中國營運的歐洲企業，於9月完成。目前美國和中國則仍在談判，以設法達成「第一階段」貿易協議。（譯者：李宛諭/核稿：張正芊）

© 2019 AFP