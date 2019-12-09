全球軍售額成長近5% 洛克希德馬丁續稱霸

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（法新社斯德哥爾摩8日電） 瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」今天公布最新報告顯示，去年全球軍售金額攀升近5%，美國洛克希德馬丁公司繼續稱霸軍火市場，軍火銷售前5大企業全都是美國公司。

「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）報告表示，去年全球前百大武器製造商軍售金額來到4200億美元（約新台幣12兆7834億元），當中美國佔大部分。

美國武器製造商就佔整體軍售市場59%，2018年軍售金額達2460億美元（約新台幣7兆4871億元），較前一年增加7.2%。

SIPRI武器和軍事支出計畫主任佛洛倫（Aude Fleurant）說：「這個年增幅度很可觀，因為美國總體軍售金額已經很高。」

2009年以來稱霸全球軍售市場的美國洛馬（Lockheed Martin）公司依舊是全球最大武器製造商，去年銷售額473億美元（約新台幣1兆4397億元），一家公司即佔全球軍售市場11%。

川普政府決定進行武器現代化，以對抗中國和俄羅斯，美國武器製造商因此受惠。

俄羅斯在全球軍火生產名列第2佔全球軍售市場8.6%。英國以8.4%緊接在後，法國則以5.5%名列第4

俄羅斯最大軍火製造商Almaz-Antei去年軍售金額達96億美元（約新台幣2923億元），較前一年大幅成長18%，躍居全球第9大武器製造商。

報告指出，俄國增幅不僅是因國內需求強勁，也來自對其他國家外銷軍火的持續成長，「特別是S-400防空飛彈系統」。S-400防空飛彈系統買主之一是北大西洋公約組織（NATO）成員土耳其。儘管美國揚言祭出制裁，土耳其仍向俄羅斯軍購。

由於資料不足，報告未將中國列入。但SIPRI預估，中國有3到7家武器製造商能排進全球前百大軍火商。中國自2013年迄今，每年軍事支出佔國內生產毛額（GDP）1.9%。

© 2019 AFP