印度德里違章工廠大火 2消防員救27人成英雄

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（法新社新德里9日電） 印度2名消防員在昨天死亡慘重的德里公寓工廠火災救出27人，成為民眾讚揚的英雄。大火共造成43人罹難，是當地22年來最嚴重火災，凸顯當局一再放任消防違規，引發社會憤怒。

火災地點位在舊德里區（Old Delhi）狹窄擁擠的巷弄里，遭祝融的4層樓房裡有數家小工廠。清晨火災爆發時，樓里的移工正在熟睡。

1人救出11人的消防員舒克拉（Rajesh Shukla）在危險艱難的行動中受傷。他告訴「印度時報」（Times of India），自己很驚訝樓里有這麼多人。「當地沒有人告知我們裡面有這麼多人。有些人只說有3、4個人困在裡面。」

舒克拉還說：「我在（3樓的）房間里至少看到30人，他們大多正在睡覺。其他有些人身亡...有人告訴我們，工人們輪班睡覺。」他表示，若消防隊提早獲得更多資訊，「我們本來可以拯救更多人命」。

另名消防員馬里克（Ashish Malik）則是1人從熊熊燃燒的樓房中救出16人。他說，由於消防員必須經過搖晃的地板把人從唯一的樓梯救下來，因此「得冒很大風險」。「我們把工人背在肩上救出他們。有些人得用拖的。」

印度住房暨都市發展部部長浦立（Hardeep Singh Puri）抨擊德里區政府放任這棟建物屋主違法經營。他在聲明中指出，事發地點巷弄狹窄，且充滿危險懸掛的電線和纜線，建築物也公然違反消防安全法規。

浦立表示：「如果所有相關單位做好自己的工作，許多珍貴生命本可避免犧牲。」（譯者：侯文婷/核稿：張正芊）

© 2019 AFP