川普推文再轟民主黨 批眾院彈劾聽證會騙局

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（法新社華盛頓8日電） 美國總統川普今天在推特上表示，聯邦眾議院司法委員會的聽證會是「騙局」，出自「毫無正當法律程序、無所作為的民主黨人」。

川普一再炮轟眾議院的彈劾調查是民主黨籍眾議員帶有黨派色彩的攻擊。

眾議院司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）今天表示，如果針對總統川普的彈劾案送交陪審團，「3分鐘內就會出現有罪判決」。

眾議院司法委員會明天開會，將開始制訂彈劾條文。納德勒告訴美國有線電視新聞網（CNN），川普與烏克蘭打交道時，將個人利益置於國家之上的證據「確鑿」。

納德勒沒有具體說明彈劾條文可能有哪些內容，但不排除眾議院司法委員會在本周末前表決彈劾文的可能性。

一旦通過，彈劾案預計將順利在民主黨掌控的眾議院全院表決過關，明年初很快會送到共和黨佔多數的參議院審議，屆時同為共和黨的川普料將贏得勝利。

民主黨消息人士透露，明天聽證會將列出川普「行為模式」，顯示他任職期間的行為足以構成彈劾犯行。

眾議院司法委員會律師柏克（Barry Berke）很可能會在開場陳述中詳述川普行為模式。消息人士說，這很可能包括穆勒報告細節的一些討論。穆勒報告是指之前由穆勒（Robert Mueller）擔任特別檢察官調查「通俄門」的查案報告。

眾議院這次針對川普的彈劾調查重點，聚焦於他疑似今年7月與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）通話時，施壓對方調查美國前副總統拜登（Joe Biden）父子。

拜登有機會在民主黨黨內總統初選脫穎而出，可望明年11月總統大選對決尋求連任的川普。

眾議院司法委員會正在草擬彈劾條文，其中包括指控川普濫權威脅烏克蘭當局調查拜登，其次是川普拒絕眾院彈劾調查人員發出的傳票，恐構成妨礙國會調查。

© 2019 AFP