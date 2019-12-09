歐盟經濟專員：預算赤字法規應鬆綁

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社法蘭克福8日電） 歐盟新任經濟專員簡提洛尼（Paolo Gentiloni）表示，歐盟應考量放寬嚴格的預算赤字法規，以因應氣候變遷風險和經濟成長疲弱。此言呼應了法國總統馬克宏類似的說法。

簡提洛尼在「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）周一版表示，在金融危機期間誕生的預算赤字法規，如今必須更新。

簡提洛尼說：「目前我們面臨各種挑戰：要對抗氣候變遷，以及延續一段時日的低經濟成長和低通貨膨脹風險。」

法新社報導，歐盟「穩定暨成長公約」（Stability and Growth Pact）限制會員國預算赤字應在國內生產毛額（GDP）的3%範圍內，而國家債務總額應不超過GDP的60%。相關法規目的是要求歐盟會員國執行預算紀律。

歐盟有些國家靠着撙節支出，或幸得經濟良好發展，而達成公約要求，而其他國家則是債台高築，無法達成規定。

評論人士長久以來也在爭論，各國的預算支出須更具彈性，才能對抗經濟下滑，刺激成長。

馬克宏（Emmanuel Macron）最近呼籲，應讓歐盟各國能寬鬆用度。

簡提洛尼為前義大利中間偏左派總理。義大利目前債台高築，對歐盟現行預算赤字法規持反對立場，也是嚷得最大聲的國家之一。

簡提洛尼說，他將發起多場諮詢會，就預算赤字法規的優缺點廣徵意見，並參據相關意見，於2020年下半年提出法案。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）

© 2019 AFP