法國反年改罷工將升級 交通持續陷混亂

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（法新社巴黎8日電） 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、總理菲力普（Edouard Philippe）及高階閣員預定今晚開會討論政府年金改革提案，法國大眾運輸同時也在抗議活動中癱瘓。

約80萬人5日罷工上街，抗議馬克宏的統一年金制度改革計畫將讓數以百萬計公務員和民間勞工的法定退休年齡高於原先的62歲。法國具影響力的工會聲稱，年改會迫使許多勞工工作更久，但領的退休金更少。

大罷工影響通勤族，並造成學校關閉，還重創旅遊業。許多人選擇放假或在家工作，但數千人別無選擇，只能擠進危險超載的近郊火車或地鐵，而這些路線的班次都被砍到最少。

混亂狀況將會持續至明天，3大鐵路工會呼籲升級行動，10日料再出現大型罷工和大規模抗議活動。

巴黎大眾運輸公司（RATP）在官網上表示： 「在未來幾天，我們建議避免搭乘大眾運輸。」這家公司負責的公共鐵路、輕軌、巴士及地鐵是大巴黎地區約1000 萬名通勤族每天上班仰賴的交通工具。

巴黎大眾運輸公司16條地鐵路線明天有10條停駛，另外4條則會限制服務，僅兩條無人駕駛的地鐵線會照常運作，但在尖峰時段有「擁堵風險」。除了這兩條路線外，其他14條有駕駛員的地鐵路線今天停駛。

由於許多未罷工民眾選擇開車上班，巴黎主要道路料將比往常擁擠。

這是法國近年來最大的勞工動蕩，而法國經濟早已受到一年多來的每周「黃背心」反政府示威運動打擊，黃背心示威人士抗議高失業率以及低迷的消費力。

法國接下來一周很可能出現衝突，許多人反對年改計畫，但馬克宏說他會讓法國處於堅實的經濟基礎上，而退休制度大改革佔了一大部分。他欽點帶領年改計畫的德勒瓦（Jean-Paul Delevoye）準備於明天揭曉他數個月的諮詢結果，而菲力普隨後將於11日宣布最終改革計畫細節。

德勒瓦早已激怒工會，因為他建議取消公共運輸業、水電工、船員、公證人甚至巴黎歌劇院（Paris Opera）員工等部分職業享有的較優渥年金制度。不過菲力普堅稱，這次改革會「為許多在現行體制遭受不公平待遇者，提供極度正向結果」，包括女性及農夫。

法國公眾意見機構（IFOP）民意調查今天顯示，33%法國民眾支持罷工。

© 2019 AFP