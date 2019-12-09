泰式按摩有望列入世界文化遺產

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（法新社曼谷9日電） 聯合國教科文組織（UNESCO）本周在哥倫比亞首都波哥大（Bogota）開會，可能將泰式按摩列入「無形文化遺產」（Intangible Cultural Heritage）。

泰式按摩在泰國無所不在，從高檔的曼谷水療中心，至普吉島濱海地區以及價格適中街邊小店，一小時的背部拉直矯正僅要價5美元（約新台幣152元）。

泰式按摩發源地據信是曼谷卧佛寺，寺中附設着名傳統按摩學校。按摩老師凱拉（Krairath Chantrasri）每年幫助慕名湧來的數千名外國人及泰國人修習技術。

凱拉表示，他以身為泰式按摩2000年技術的傳承者為榮。泰式按摩包含摺疊身體、強勁肘部技巧，本周有望列入無形文化遺產。

身為按摩師之子，凱拉在寺廟中分享這項古老專業，卧佛寺泰式按摩學校的認證是任何按摩店的自豪證書。

泰式按摩據信源於印度，由醫生及僧侶於2500年前將技巧帶至泰國，這些秘技經由寺內師傅傳授門徒，然後傳予家庭成員。

19世紀泰王拉瑪三世（Rama III）時期，學者曾將此領域知識刻在卧佛寺石頭上。但這項技藝直到1962年才開始興盛起來，歸功於按摩學校的成立。

迄今，卧佛寺按摩學校已培訓出逾20萬名按摩治療師，在145個國家境內執業。

© 2019 AFP