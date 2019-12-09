研究：澳洲選民對政府信心降至新低

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（法新社雪梨9日電） 根據今天公布的選民態度研究，澳洲人對政府信任度創下史上新低，也更擔心氣候變遷問題。

這份「2019澳洲選舉研究」（Australian Election Study）顯示，澳洲選民遭遇乾旱、洪水與更密集的野火，對環境的擔憂顯着提高。

5月國會大選時，選民最關注的就是如何管理澳洲經濟緩慢成長的議題。大選最後是由莫里森（Scott Morrison）領導的自由黨（Liberal Party）獲勝。

但大約1/5選民認為環境或氣候變遷是澳洲面臨的最大問題，這樣認為的人比2016年選後多一倍。

選民對政治人物與政府的信任也有降低，和許多先進民主政體遭遇的狀況相同。

這份由雪梨大學（University of Sydney）與澳洲國立大學（Australian National University）學者共同主持的研究指出：「對政府的信任來到歷史新低，只有2成5認為政府的人可以信任。」

整體而言，澳洲約5成6的人認為政府是為「少數大型利益」運作，僅有1成2認為政府是為了「全國人民」做事。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）

© 2019 AFP