美就業報告強勁不敵貿易戰疑慮 亞股走勢分歧

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（法新社香港9日電） 美國公布的11月就業報告表現超乎預期，帶動華爾街股市6日勁揚，但亞洲股市今天未能跟進歡漲。中國公布的最新貿易數據並不出色，也無力提供支撐，亞股收盤走勢分歧。

儘管觀察家普遍預期，北京和華府終將達成局部關稅協議。但距離美國預定對中國貨品課徵新一波關稅只剩不到1周，因此交易場上仍瀰漫不安氣氛。

美國勞工部6日公布，11月非農業就業人口凈增26萬6000人，遠高於預期的19萬人；失業率也處於50年來最低水準。勞工部並上修前2個月的就業數據。這使得投資人更加看好美國和全球經濟可能出現升溫跡象。

不過，中國貿易數據未能帶給市場任何振奮。中國海關總署昨天發布的數據顯示，受到中美間持久關稅戰拖累，中國11月出口跌幅遜於預期；但進口表現優於預期。

市場焦點如今轉向美國聯邦準備理事會（Fed）11日結束的貨幣政策會議。分析師預期，今年已降息3次的央行官員將維持利率不變。

上海股市今天收盤小漲0.1%，東京、雪梨和首爾股市全數收高0.3%，香港股市收平，台北股市收漲0.4%。但威靈頓、新加坡、曼谷、吉隆坡和馬尼拉股市全數收黑。（譯者：李宛諭/核稿：張正芊）

© 2019 AFP