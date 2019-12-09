美眾議院司委會主席：川普彈劾案若送審 3分鐘即判罪

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（法新社華盛頓8日電） 美國聯邦眾議院司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）今天說，倘若針對總統川普的彈劾案送交陪審團，「3分鐘內就會出現有罪判決」。

眾議院司法委員會明天開會，將開始制訂彈劾條文。納德勒告訴美國有線電視新聞網（CNN），川普與烏克蘭打交道時，將個人利益置於國家之上的證據「確鑿」。

納德勒沒有具體說明彈劾條文可能有哪些內容，但不排除眾議院司法委員會在本周末前表決彈劾文的可能性。

一旦通過，彈劾案預計將順利在民主黨掌控的眾議院全院表決過關，明年初很快會送到共和黨佔多數的參議院審議，屆時同為共和黨的川普料將贏得勝利。

納德勒告訴CNN節目主持人，明天聽證會後，將會確定彈劾條文的細節，「我們將必須納入許多考量因素」。

眾議院這次針對川普的彈劾調查重點，聚焦於他疑似今年7月與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）通話時，施壓對方調查美國前副總統拜登（Joe Biden）父子。

拜登有機會在民主黨黨內總統初選脫穎而出，可望明年11月總統大選對決尋求連任的川普。

眾議院司法委員會正在草擬彈劾條文，其中包括指控川普濫權威脅烏克蘭當局調查拜登，其次是川普拒絕眾院彈劾調查人員發出的傳票，恐構成妨礙國會調查。

© 2019 AFP