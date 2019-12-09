美饒舌歌手Juice WRLD猝逝 得年21歲
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（法新社紐約8日電） 根據美國芝加哥當局，去年以單曲Lucid Dreams火速竄紅的美國饒舌歌手Juice WRLD，今天凌晨在芝加哥一座機場突然癲癇發作倒地，經搶救後仍回天乏術，得年21歲。
伊利諾州庫克郡法醫辦公室（Cook County Medical Examiner's Office）發言人證實原名為希金斯（Jarad Higgins）的Juice WRLD死亡。預定明天進行驗屍。
警方告訴法新社，一名21歲男子在芝加哥中途國際機場（Midway International Airport）從私人飛機下機後，發生緊急醫療狀況。
名人八卦新聞網站TMZ報導，希金斯癲癇發作。
Juice WRLD的爆紅單曲Lucid Dreams於去年登上告示牌排行榜100首熱門單曲榜（Billboard Hot 100）第二名，今年3月他發行的新專輯Death Race for Love佔據告示牌200專輯排行榜冠軍。
他所屬的唱片公司新視鏡唱片（Interscope Records）在聲明中表示：「Juice在如此短的時間內，對全世界造成深遠影響。失去如此善良、與我們關係如此密切的人，令人不舍。」
Juice WRLD死訊傳出不久後，Lucid Dreams迅速重回iTunes美國區前10名排行榜中。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）
© 2019 AFP